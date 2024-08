Vlada sprejela sklep o odstranitvi sedmih objektov na Koroškem in Savinjskem

Ljubljana, 22. avgusta - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o določitvi sedmih objektov za odstranitev na območju občin Braslovče, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Rečica ob Savinji. Odstranitev teh objektov, ki so bili poškodovani v lanskih avgustovskih ujmah, je nujno potrebna in v javno korist, so zapisali na vladi.