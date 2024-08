Vlada imenovala novi vodstvi krajinskih parkov Goričko in Kolpa

Ljubljana, 22. avgusta - Vlada je na današnji seji imenovala novi vodstvi krajinskih parkov Goričko in Kolpa. Zadnjega bo prihodnja štiri leta vodila Vesna Fabjan, Krajinski park Goričko pa bo do imenovanja direktorja, vendar najdlje do 31. avgusta 2025, kot vršilec dolžnosti vodil Andrej Smodič.