V Barceloni se je začel 37. pokal Amerike, osrednji del bo oktobra

Barcelona, 22. avgusta - V Barceloni se je začel 37. pokal Amerike, osrednji del najstarejšega in najbolj znanega jadralskega tekmovanja na svetu pa bo od 12. do 27. oktobra, ko bo naslov branila ekipa Emirates Team New Zealand. Tekmovanje se je danes začelo v morju pred katalonsko prestolnico s predhodno regato pokala izzivalcev Louis Vuitton.