Vreme: Zmerno oblačno

V petek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno in vroče.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam postopno doteka toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo postopno povsod razjasnilo. V petek bo jasno in spet bolj vroče.