Na Otok prek Rokavskega preliva letos prispelo rekordno število migrantov

London, 22. avgusta - V Združenem kraljestvu so v prvi polovici letošnjega leta zabeležili rekordno število migrantov, ki so v državo prispeli s čolni čez Rokavski preliv. Prispelo jih je več kot 13.000. Ob uvedbi strožje vizumske politike prejšnje konservativne vlade je medtem letos nekoliko upadlo redno priseljevanje študentov in zdravstvenih delavcev.