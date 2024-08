Ljubljanska borza: Zavarovalniški delnici dvignili indeks

Ljubljana, 22. avgusta - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je danes pridobil 1,17 odstotka in končal pri 1604,66 točke. Dvignili sta ga predvsem delnici Zavarovalnice Triglav in Save Re. Prve so se podražila za preko sedem odstotkov, druge za skoraj pet odstotkov. Promet je dosegel skoraj 2,6 milijona evrov, največ (tudi v obliki svežnja) z delnicami Krke.