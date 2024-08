Dedinji kiparja Vojka Štuheca zaupali njegova dela UGM

Maribor, 24. avgusta - V UGM Kabinetu danes odpirajo razstavo skulptur in risb akademskega kiparja Vojka Štuheca. Izhodišče razstave predstavlja donacija, ki sta jo Umetnostni galeriji Maribor (UGM) podarili avtorjevi dedinji Alenka in Mojca Štuhec, umetnikova žena in hči. Donacija obsega 33 skulptur, dva kiparska osnutka in 150 risb, skic in osnutkov na papirju.