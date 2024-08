V nesreči čolna na Drini umrlo najmanj osem migrantov

Beograd, 22. avgusta - Na reki Drina na meji med Bosno in Hercegovino ter Srbijo se je davi prevrnil čoln s približno 30 migranti. Polovica jih je dosegla breg reke, doslej pa so našli trupla osmih ljudi, poroča portal javne radiotelevizije BiH BHRT. Migranti so po navedbah srbskega ministrstva za notranje zadeve poskušali priti v BiH iz srbskega naselja Drlače.