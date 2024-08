Slovenija in Albanija krepita sodelovanje v kmetijstvu

Maribor, 23. avgusta - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić danes v Mariboru na posvetu o ekološkem kmetijstvu in trajnostni kmetijski pridelavi v regiji gosti predstavnike držav Jugovzhodne Evrope. Ob robu srečanja je z ministrico za kmetijstvo in razvoj podeželja Albanije Anilo Denaj podpisala memorandum o krepitvi sodelovanja med državama.