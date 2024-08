Rusija zaradi poročanja iz Kurska z novimi kazenskimi preiskavami proti novinarjem

Moskva, 22. avgusta - Ruska varnostna služba FSB je danes sporočila, da je zaradi nezakonitega prečkanja meje uvedla kazensko preiskavo proti še trem novinarjem. Trojica je namreč poročala iz delov ruske obmejne regije Kursk, ki so jih v okviru čezmejnega vdora zavzele ukrajinske sile. Zaradi prečkanja meje jim grozi do pet let zapora.