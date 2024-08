Rusija odbila ukrajinske zračne napade v več regijah na zahodu države

Moskva, 22. avgusta - Ruska zračna obramba je po lastnih navedbah danes odbila več ukrajinskih napadov z brezpilotniki in raketami na zahodu države, kjer je v regiji Volgograd izbruhnil požar na območju obrambnega ministrstva. Ukrajinske napade so ruske sile odbile tudi v regijah Rostov, Kursk, Brjansk in Voronež. Medtem je Rusija zajela vas Mežove v regiji Donbas.