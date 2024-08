Policisti v enem tednu izmerili skoraj štiri tisoč prekoračitev hitrosti

Ljubljana, 22. avgusta - Med preventivno akcijo za zmanjšanje hitrosti na slovenskih cestah, ki je potekala od 5. do 11. avgusta, so policisti izmerili 3983 prekoračitev hitrosti, je danes na svoji spletni strani objavila Policija. Več kot tri četrtine kršitev so zabeležili v naseljih, kjer imajo že malo povišane hitrosti lahko hude posledice.