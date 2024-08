Reševalci iščejo zadnje truplo žrtev brodoloma pri Palermu

Palermo, 22. avgusta - Reševalci iščejo zadnje, šesto truplo iz morja pri Palermu, potem ko je na območju v ponedeljek potonila jahta z 22 ljudmi na krovu. Peto truplo so našli v sredo in ga davi uspeli potegniti na kopno. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so našli truplo tehnološkega mogotca Mika Lyncha.