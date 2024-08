Na konferenci ravnateljev o spremembah v vzgoji in izobraževanju

Brdo pri Kranju, 22. avgusta - Zavod RS za šolstvo je danes na Brdu pri Kranju pripravil tradicionalno, 10. konferenco ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov. V ospredju so spremembe, ki jih bodo uvedli v prihajajočem šolskem letu oz. so v pripravi. Zbrane ravnatelje sta uvodoma med drugim nagovorila premier Robert Golob in resorni minister Darjo Felda.