Olimpijske igre izboljšale gospodarsko aktivnost v območju evra

Bruselj, 22. avgusta - Gospodarska aktivnost v območju evra se je avgusta izboljšala in dosegla trimesečni vrh. Razlog za izboljšanje so nedavno končane poletne olimpijske igre v Parizu, čeprav skrbi glede novih naročil in gospodarskega razpoloženja ostajajo, kaže raziskava analitske hiše S&P Global in banke Hamburg Commercial Bank (HCOB).