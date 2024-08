Pri nadzoru prečkanja železniških prog ugotovljenih 54 kršitev

Ljubljana, 22. avgusta - Slovenske železnice so v sodelovanju z inšpektoratom za infrastrukturo in policijo med 12. in 21. avgustom izvedle poostren nadzor prečkanja železniških prog. Zaznali so 54 kršitev, zoper kršitelje so uvedli prekrškovne postopke. Na Slovenskih železnicah ob tem opozarjajo na varno prečkanje tirov na točno za to določenih mestih.