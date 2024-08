Delnice Zavarovalnice Triglav po objavi polletnega poročila poskočile

Ljubljana, 22. avgusta - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,68 odstotka. Indeks so navzgor potisnile predvsem delnice Zavarovalnice Triglav in Save Re, s katerimi se tudi največ trguje. Vrednost prvih je po objavi polletnih rezultatov poskočila za 5,98 odstotka.