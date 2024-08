Evropa obeležuje dan spomina na žrtve totalitarnih režimov

Bruselj/Ljubljana, 23. avgusta - Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, pri čemer so pri Evropski komisiji izpostavili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina, enotnosti, spoštovanja in demokracije. Več dogodkov v spomin na žrtve totalitarnih režimov bo danes potekalo tudi v Sloveniji.