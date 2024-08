Število prenočitev prek spletnih platform lani z občutno rastjo

Ljubljana, 22. avgusta - V počitniških hišah in stanovanjih ter podobnih nastanitvah za kratkotrajno bivanje je bilo lani v Sloveniji na podlagi rezervacij prek ene izmed štirih največjih globalnih spletnih platform ustvarjenih 3,48 milijona prenočitev turistov. To je bilo za 27 odstotkov več kot v 2022 in tretjino več kot v predkoronskem 2019.