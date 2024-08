Spet v šolo: Julija objavljenih več kot 3200 prostih mest za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 26. avgusta - Konec julija je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 2615 brezposelnih, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju izobraževanja, to je okoli pet odstotkov manj kot lani. Med njimi je 1143 učiteljev oz. strokovnih delavcev. Ob tem so julija zavodu sporočili 3242 prostih mest za učitelje oz. strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.