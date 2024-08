Na celjskem Starem gradu premiera potopitvenega gledališča Celjski vsi

Celje, 23. avgusta - Na celjskem Starem gradu bo danes in v soboto mogoče doživeti izkušnjo potopitvenega gledališča. Več kot 20 nastopajočih, igralcev, plesalcev in performerjev bo pod režisersko taktirko in v koreografiji Aleksandra Saša Ilića iz Srbije predstavo uprizorilo po celotnem grajskem poslopju.