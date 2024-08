Dnevnik o združitvi bank SKB in Nova KBM (22. 8.)

Ljubljana, 22. avgusta - Tomaž Klipšteter v komentarju Adijo, Maribor! piše o OTP banki, ki bo z začetkom formalnopravne in operativne združitve SKB banke in Nove KBM ter sočasnim preimenovanjem začela poslovati na slovenskem bančnem trgu. Avtor poudarja, da se bo slovenska bančna krajina zaradi združitve spremenila in predvideva, da bo negativne učinke čutil Maribor.