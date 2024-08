Singapur, 22. avgusta - Cene surove nafte so se v današnjem trgovanju znižale peti dan zaporedoma. Na trgu prevladuje zaskrbljenost glede svetovnega povpraševanja po tekočem zlatu, čeprav so pristojni v sredo objavili, da so se zaloge surove nafte v ZDA v preteklem tednu zmanjšale.