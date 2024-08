Đoković in McEnroe boljša od Alcaraza in Agassija

Washington, 22. avgusta - Novak Đoković in John McEnroe sta na ekshibicijskem dvoboju pred zadnjim teniškim grand slamom sezone, odprtim prvenstvom ZDA v New Yorku, premagala Carlosa Alcaraza in Andreja Agassija. Dvoboj je bil odločen v podaljšani igri, ki sta jo Đoković in McEnroe dobila z 10:8.