Nekdanje zvezde lige NBA o mentorstvu in novi karieri

Ljubljana, 23. avgusta - Dan pred poslovilno tekmo košarkarskega asa Gorana Dragića je v Ljubljani potekala okrogla miza o povezovanju in prepletanju gospodarstva in športa. Čeprav je bil dogodek bolj gospodarske narave, pa so na drugem panelu Kariera po karieri košarkarski asi Steve Nash, Dirk Nowitzki in Dragić delili svoje zgodbe o prehodu v novo življenjsko obdobje.