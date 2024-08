Košarkarji Krke začeli priprave pred novo sezono

Novo mesto, 22. avgusta - Košarkarji novomeške Krke so danes v dvorani Leona Štuklja začeli priprave na novo sezono 2024/25. Na uvodnem treningu so glavni trener Dejan Jakara in košarkarji poudarili, da so se dobro ujeli, od največjih ciljev sezone pa razmišljajo o finalu državnega prvenstva in mirnem obstanku v regionalni ligi Aba.