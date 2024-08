Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Tečaji delnic na Wall Streetu so se danes zvišali po solidnih zaslužkih velikega trgovca na drobno Target in objavi zapisnika sestanka ameriške centralne banke Fed, ki je namigoval na prihajajoče znižanje obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.