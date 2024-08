Delo o odnosu med EU in ZDA (22. 8.)

Ljubljana, 21. avgusta - Janez Markeš v komentarju Kako urediti civilizacijsko stvar piše o odnosu med Evropsko unijo in ZDA ter o možnosti, da kandidatka Kamala Harris premaga nasprotnika Donalda Trumpa. Avtor meni, da so ZDA Evropsko unijo v podcenjujočem tonu in v proizraelski servilnosti že pustile na cedilu in da si je Evropska unija za to kriva sama.