Veronika Erjavec izpadla v drugem krogu kvalifikacij OP ZDA

New York, 21. avgusta - Štiriindvajsetletna Ljubljančanka Veronika Erjavec je v drugem krogu kvalifikacij odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku s 4:6 in 4:6 po uri in 25 minutah izgubila s Kimberly Birrell, 142. igralko lestvice WTA iz Avstralije. Ta je uvodoma izločila šesto nosilko kvalifikacij iz ZDA Robin Montgomery.