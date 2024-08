Slovenija, Švica in Sierra Leone v podporo novi agendi ZN za mir

New York, 21. avgusta - Slovenija, Švica in Sierra Leone so danes na sedežu ZN sprožile skupno pobudo v podporo Novi agendi za mir generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, ki se osredotoča na preprečevanje oboroženih spopadov. Sierra Leone je ob tem danes pripravila odprto zasedanje Varnostnega sveta ZN na to temo.