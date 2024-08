V streljanju na šoli v BiH več mrtvih

Sarajevo, 21. avgusta - V strelskem napadu na srednji šoli na severozahodu Bosne in Hercegovine je zaposleni danes ubil tri ljudi. Policija je sporočila, da je napad izvedel z avtomatsko puško in da je nato skušal storiti samomor. Predsedujoča svetu ministrov BiH Borjana Krišto in predsedujoči predsedstvu BiH Denis Bećirović sta izrazila sožalje svojcem žrtev.