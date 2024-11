Delo o odnosu do sodstva (14. 11.)

Ljubljana, 13. novembra - Mitja Felc v komentarju V krizi ni sodstvo, ampak družba piše o odnosu do sodstva, ki je zadnje dni v ospredju zaradi nedavnih groženj in napadov na sodnike in tožilce. Avtor meni, da smo kot družba hudo skrenili in da je zaradi pavšalnih ocen politikov in lokalnih vsevednežev, ki lajnajo to skovanko, pravosodje prikazano kot krivosodje.