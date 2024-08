Večer o slovesu banke Nova KBM (21. 8.)

Ljubljana, 21. avgusta - Srečko Klapš v komentarju Novi KBM v slovo piše, da prodaja Nove KBM ni bila dobra ideja. Meni, da so ameriški bankirji s prevzemom štirih bank konsolidirali slovenski bančni sistem in zviševali dobičkonosnost tudi z optimiziranjem števila zaposlenih, in da si bodo Madžari prevzema bank SKB in NKBM povrnili še prej kot v desetih letih.