Požar na Komarči gasijo tudi s helikopterji SV in airtractorji

Bohinjska Bistrica, 21. avgusta - Na Komarči je prišlo do požara v naravi, so na družbenih omrežjih zapisali v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Bohinjska Bistrica. Zaradi nedostopnega terena pri gašenju požara pomagajo tudi helikopterji Slovenske vojske (SV) in airtractorja. Velikost požarišča je približno 100 kvadratnih metrov, gašenje se bo zavleklo v jutranje ure.