Na Švedskem razburja začetek obsežnega odstrela medvedov

Stockholm, 21. avgusta - Na Švedskem se je danes začela sezona lova na medvede, med katero bodo lovci lahko do 15. oktobra ubili 486 rjavih medvedov oziroma 20 odstotkov populacije te živali v naravi. Aktivisti za pravice živali so prepričani, da je odstrel preveč radikalen, in da gre bolj za "mačo prestiž" kot ohranjanje števila teh velikih zveri na varni ravni.