Požar na Komarči gasijo tudi s helikopterji SV in airtractorji

Bohinjska Bistrica, 21. avgusta - Na Komarči je prišlo do požara v naravi, so na družbenih omrežjih zapisali v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Bohinjska Bistrica. Zaradi nedostopnega terena pri gašenju požara pomagajo tudi helikopterji Slovenske vojske (SV) in airtractorja. Pomaga tudi Gorska reševalna služba Bohinj in enota Civilne zaščite Bohinj za reševanje na vodi.