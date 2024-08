Lampič in Fak ostajata prvi orožji slovenske biatlonske ekipe

Ljubljana, 21. avgusta - Slovenske biatlonke in biatlonci so ta čas na dvotedenskih višinskih pripravah na prelazu Lavaze v Italiji. Tam vadi celotna reprezentanca A z izjemo Jakova Faka, ki je ob Anamariji Lampič tudi v novi sezoni prvi adut slovenske reprezentance, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.