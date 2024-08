Newyorške borze na začetku z rastjo

New York, 21. avgusta - Newyorške borze so v uvodnem delu današnjega trgovanja obarvane zeleno. Borzni parketi so še vedno v pričakovanju letne konference ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), od katere se pričakuje signale glede nadaljnje denarne politike, pozdravili pa so tudi poslovne rezultate trgovca Target.