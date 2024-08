Jakša evropska prvakinja v šahu v kategoriji do desetih let

Ljubljana, 21. avgusta - Članica šahovskega kluba Tajfun Ljubljana Ema Jakša je v Pragi na posamičnem evropskem prvenstvu v pospešenem šahu v starostni kategoriji do desetih let in v konkurenci 54 igralk iz 15 držav dosegla stoodstotni izkupiček možnih točk in prepričljivo osvojila zlato medaljo, so sporočili iz Tajfuna.