Ministrica Čalušić na Finskem o trajnostnem upravljanju z gozdovi

Ljubljana, 21. avgusta - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se je na Finskem udeležila neformalnega srečanja skupine za gozdove, na katerem so med drugim razpravljali o trajnostnem upravljanju z gozdovi. Na dogodku so sodelovali ministri, pristojni za gozdarstvo iz Finske, Slovenije, Švedske in Francije ter visoki predstavniki Avstrije.