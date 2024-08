Ruski in kitajski premier v Moskvi razpravljala o nadaljnjem sodelovanju

Moskva, 21. avgusta - Zahodne države skušajo ohraniti globalno prevlado ter omejiti gospodarski in tehnološki potencial Rusije in Kitajske, je danes na srečanju s kitajskim kolegom Li Qiangom v Moskvi dejal ruski premier Mihail Mišustin. V tej luči je po njegovem pomembno, da državi zaščitita skupne interese in si prizadevata za multipolarni svetovni red.