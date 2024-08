Slovenske odbojkarice čakata pomembni tekmi proti Izraelu in Estoniji

Ljubljana, 21. avgusta - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo že čez teden dni v Ljubljani igrala pomembni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026 proti Izraelu in Estoniji. Obračuna bosta odločala tudi o uvrstitvi slovenskih odbojkaric na svetovni lestvici in s tem tudi prvi uvrstitvi na svetovno prvenstvo, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.