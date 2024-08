Celjski grad z rastjo obiska

Celje, 21. avgusta - V prvih sedmih mesecih letos so na Celjskem gradu našteli 46.000 obiskovalcev, kar je za osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pri tem so 15. avgusta našteli nekaj več kot 600 obiskovalcev oz. za skoraj 40 odstotkov več kot na ta praznični dan lani, so sporočili iz Zavoda Celeia Celje.