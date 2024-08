Sindikat Fides vlado obvestil o dodatnih stavkovnih zahtevah

Ljubljana, 21. avgusta - Zdravniški sindikat Fides, ki stavka od 15. januarja, je vlado v torek obvestil o širitvi stavkovnih zahtev. Zahteve so razširili, ker da vlada v svojih prizadevanjih za spremembo plačnega sistema javnega sektorja tega degradira in vzpostavlja nova nesorazmerja, kar bo prizadelo zlasti zdravniška delovna mesta, so zapisali v sporočilu za javnost.