Ljubljana, 21. avgusta - Gradbena inšpekcija letos načrtuje več odstranitev nelegalnih objektov kot v preteklih letih, skupno od 30 do 40, največ na Obali, v Ljubljani in Celju. Za to ima namreč v proračunu na voljo nekaj več sredstev, 500.000 evrov, je danes v izjavi za medije povedala direktorica gradbene inšpekcije Andreja Troha.