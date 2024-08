Opozicija v radenskem občinskem svetu napoveduje obstrukcije sej

Radenci, 21. avgusta - V radenskem občinskem svetu šest svetnikov opozicije trdi, da župan Roman Leljak na sejah prekinja njihove nastope, jim skače v besedo in je do njih "zadirčen". Opozicijski član občinskega sveta Marko Krajnc je za STA povedal, da v takih primerih ne bodo več sodelovali na sejah. Župan je za STA zanikal, da je kadarkoli komu kršil pravico do govora.