V Ljubljani se začenja festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma Grounded

Ljubljana, 22. avgusta - V Ljubljani se bo danes začel festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma Grounded. V letošnji izdaji, ki bo potekala do sobote, se bodo posvečali temi rasizma zlasti v povezavi z antipalestinskim rasizmom in dekolonialnim odporom. Teoretska razmišljanja bodo dopolnjevali koncerti elektronske glasbe.