Telekomove delnice dopoldne ob več kot pet odstotkov

Ljubljana, 21. avgusta - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,43 odstotka v minus. V rdečem je večina blue chipov prve kotacije, pri čemer so najgloblje padle delnice Telekoma Slovenije, za katere je danes prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Vlagateljem so zaenkrat najbolj zanimive delnice Krke in NLB.