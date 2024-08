Za paraolimpijske igre prodali več kot 1,75 milijona vstopnic

Pariz, 21. avgusta - Prireditelji paraolimpijskih iger v Parizu so danes, teden dni pred začetkom tekmovanj, sporočili, da so prodali že več kot 1,75 milijona vstopnic za ogled bojev športnikov invalidov. Na tekmovanju, ki bo od 28. avgusta do 8. septembra, bo skupaj nastopilo okoli 4400 športnikov.