Z branjem Odprtega pisma Evropi bodo odprli Dneve poezije in vina

Ptuj, 22. avgusta - Na Ptuju bodo nocoj z branjem Odprtega pisma Evropi odprli festival Dnevi poezije in vina. Pismo, namenjeno v razmislek odločevalcem in prebivalcem, je letos prispeval poljski pesnik Jacek Dehnel. Festival s svojimi dogodki sicer že poteka, kot častni gostji sta v ospredju danska pesnica Pia Tafdrup in belorusko-ameriška pesnica Valžina Mort.